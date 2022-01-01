توقف العمل في منصة غاز إيرانية في الخليج بسبب حريق

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن حريقا اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران السبت مما أدى لتوقف العمل بها.

وقالت الهيئة "تعرضت المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج".

كما أعلنت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية بالتلفزيون الإيراني في منشور على حسابها بتطبيق تليغرام أن شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر "ليس كبيرا".