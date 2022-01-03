شاهد: عناصر استخبارات أفغان يتلفون 3 آلاف لتر من الكحول في قناة ماء في كابول

أتلف فريق من الاستخبارات الأفغانية قرابة ثلاثة آلاف لتر من الكحول في مجرى مياه في العاصمة كابول، حسبما أعلنت وكالة الاستخبارات الأحد، في وقت تشدد سلطات طالبان تدابيرها لمكافحة بيع الكحول.

وأظهرت فيديوهات مسجلة نشرتها المديرية العامة للاستخبارات، عناصر من الوكالة وهم بصدد رمي الكحول المعبأ في براميل في قناة المياه بعيد مصادرته خلال عملية دهم في العاصمة.

وقال في مسؤول في الاستخبارات في التسجيل الذي نشر على تويتر الأحد "على المسلمين جديا الامتناع عن تصنيع وتسليم الكحول". ولم يُكشف عن تاريخ تنفيذ عملية الدهم أو إتلاف الكحول، لكن بيانا للوكالة أكد توقيف ثلاثة تجار خلال العملية.

وكان بيع واستهلاك الكحول محظورا حتى في ظل النظام السابق، المدعوم من الغرب، ولكن حركة طالبان المعروفة بتفسيرها المتشدد للإسلام، أكثر صرامة في معارضتها لذلك.

ومنذ سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم في الـ 15 آب/أغسطس ازدادت وتيرة عمليات الدهم ومنها التي تستهدف مدمني المخدرات في مختلف أنحاء البلاد.

وأصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان، العديد من الإرشادات التي تقيّد من حقوق المرأة.