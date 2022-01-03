أوبك تعين الكويتي هيثم الغيص أمينًا عامًا للمنظمة

اختارت كبرى الدول المنتجة للنفط الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان الاثنين عشية اجتماعها الشهري.

يتولى الغيص، الذي كان محافظ الكويت لدى "أوبك" من العام 2017 حتى حزيران/يونيو 2021، منصب نائب مدير عام مؤسسة البترول الكويتية.

وجاء في بيان لـ"أوبك" أنه "تقرر بالإجماع تعيين السيد هيثم الغيص من الكويت أمينا عاما للمنظمة، في قرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 آب/اغسطس 2022، ولمدة ثلاث سنوات".

وسيحل الغيص محل النيجيري محمد باركيندو الذي يتولى المنصب منذ 2016. وفي عهد باركيندو، خفضت المنظمة بشكل كبير إنتاج النفط عام 2020 فيما سدد كوفيد ضربة للأسواق العالمية.

وتعافت الأسعار مجددا منذ العام الماضي.

تضم "أوبك" ومقرها فيينا 13 عضوا بقيادة السعودية. وتعمل هذه الدول مع حلفائها العشرة بما في ذلك روسيا على تغيير الإنتاج للسيطرة على الأسعار.