الكويت تحث مواطنيها في بريطانيا على المغادرة بسبب ارتفاع إصابات أوميكرون

قالت وكالة الأنباء الكويتية الأحد إن سفارة الكويت في بريطانيا تحث المواطنين على المغادرة نظرا للارتفاع "الكبير وغير المسبوق" في أعداد الإصابات بالمتحورة أوميكرون في المملكة المتحدة، والذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

وتابعت الوكالة نقلا عن السفارة تشديدها على أهمية التزام المواطنين الكويتيين بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظاً على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

ارتفع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في بريطانيا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة يوم الجمعة، وهو مستوى أعلى كثيرا من الذروة السابقة.