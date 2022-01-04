فرنسي يفوز بـ2,6 مليون يورو بعد مراهنته بـ2 يورو

فاز فرنسي ثلاثيني بأكثر من 2,6 مليون يورو، مساء الأحد في كازينو بشمال فرنسا بعدما راهن بمبلغ 2 يورو فقط، على ما أفاد القائمون على الموقع.

وكتب كازينو سانتامان ليزو عبر صفحته على فيسبوك أن "الجائزة الكبرى البالغة مليونين و626 ألف و909,12 يورو رُبحت مساء اليوم"، واصفة ذلك بأنه "جنون".

الفائز بالجائزة الكبرى هو "لاعب موسمي" مقيم في شمال فرنسا، وقد راهن بمبلغ 2 يورو، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

وتربط هذه الجائزة "150 آلة حظ (سلوت ماشين) متصلة في 38 كازينو تراكم قيمة جوائزها بصورة متزامنة".

وفي عشر سنوات، شهد هذا النظام "66 فائزا بينهم 31 مليونيرا وأكثر من 74 مليون يورو من الأرباح".

وكانت لاعبة أربعينية فازت يوم رأس السنة في أحد كازينوهات مدينة سان مالو غربي فرنسا بجائزة تفوق قيمتها 200 ألف يورو بعدما راهنت على مبلغ 80 سنتا من اليورو في آلة حظ (سلوت).