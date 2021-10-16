الأعلى في تاريخ أوروبا.. فوز شبكة رابحة بجائزة يانصيب وصلت إلى 220 مليون يورو

أعلنت الشركة الفرنسية لألعاب الحظ لوكالة فرانس برس أن شبكة مباعة في فرنسا فازت بمبلغ 220 مليون يورو في سحب يانصيب "يورو ميلينز" مساء الجمعة، وهي أكبر جائزة مالية على الإطلاق في أوروبا.

وبات أمام سعيد الحظ فترة 60 يوما لاستلام جائزته، وهي الأكبر في تاريخ هذا اليانصيب الأوروبي منذ إطلاقه سنة 2004.

والأرقام الفائزة في هذا السحب هي 21 و26 و31 و34 و39، مع رقمين إضافيين هما 2 و5.

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر جائزة يانصيب أوروبية سُجل في سويسرا، حيث فازت الشبكة الرابحة بمبلغ 210 مليون يورو في 26 شباط/فبراير 2021.

أما في فرنسا، فيعود الرقم القياسي إلى كانون الأول/ديسمبر 2020 حين فاز لاعب مقيم في جنوب البلاد بجائزة بلغت 200 مليون يورو.