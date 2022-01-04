شاهد: سفينة سياحية تحمل ركاب مصابين بكوفيد تجد أخيرا رصيفا في إيطاليا

رست سفينة "إم سي سي غرانديوسا MCS Grandiosa" السياحية التي تحمل أكثر من 100 شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في ميناء تشيفيتافيكيا بإيطاليا الثلاثاء.

أوفادت قناة راي نيوز 24 التلفزيونية الإثنين أن عدد الركاب الذين تم اختبارهم إيجابيًا بلغ 150، وأن معظمهم من جنسية إيطالية.

وذكرت صحيفة Il Secolo XIX اليومية أن 40 من الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس نزلوا من السفينة السياحية في جنوة الإثنين. وأضافت أنه سيتم إنزال ركاب أخرين في ميناء تشيفيتافيكيا الذي يخدم روما أو في باليرمو بجزيرة صقلية.

وقالت الصحيفة إنه كان هناك نحو 4000 راكب على متن السفينة التي وصلت جنوة بعد الإبحار من مرسيليا بفرنسا. تم اكتشاف حالات الإصابة في مرسيليا، حيث توقفت السفينة يوم الأحد.