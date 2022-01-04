الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يدعو لاجتماع مع روسيا في 12 يناير

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي في بيان لرويترز إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج دعا إلى عقد اجتماع لمجلس حلف الأطلسي-روسيا في 12 يناير- كانون الثاني.

وقال المسؤول مشيرا إلى الأزمة في أوكرانيا "أي حوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل ومعالجة مخاوف حلف شمال الأطلسي بشأن إجراءات روسيا والمشاركة في المشاورات مع شركاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين".

دفعت التوترات بشأن أوكرانيا علاقات موسكو مع الغرب إلى أدنى مستوى لها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي قبل 30 عامًا.