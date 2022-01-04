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إيطاليا

البرلمان الإيطالي يبدأ في التصويت على رئيس جديد للبلاد في 24 يناير

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بقلم:  يورونيوز
مجلس الشيوخ الإيطالي في روما.
مجلس الشيوخ الإيطالي في روما.   -   حقوق النشر  أ ب

علن رئيس مجلس النواب الإيطالي الثلاثاء أن البرلمان سيجتمع في 24 يناير - كانون الثاني لبدء التصويت على اختيار رئيس جديد للدولة ليحل محل الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا.

وقد يكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية تداعيات كبيرة على مستقبل حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي التي تحاول احتواء موجة من الإصابات بفيروس كورونا.

وأبدى دراغي رغبته في أن يصبح رئيسا لينهي بذلك فترة حكومته التي استمرت 11 شهرا ويترك البلاد أمام اختيار إما تنصيب رئيس وزراء جديد أو إجراء انتخابات جديدة مبكرة قبل عام من الموعد المحدد. ولكن لا يوجد ما يضمن حصول دراجي الذي كان محافظا للبنك المركزي الأوروبي والبالغ من العمر 74 عاما على هذا المنصب.

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ويعد سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء أربع مرات والبالغ من العمر 85 عاما الخيار الأول لأحزاب يمين الوسط في إيطاليا. ومن الشخصيات الأخرى التي لديها فرصة رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسيني ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو ووزيرة العدل الحالية مارتا كارتابيا.

المصادر الإضافية • رويترز