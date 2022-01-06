حلف أمني ودفاعي "تاريخي" بين اليابان وأستراليا في مواجهة النفوذ الصيني

وقعت اليابان وأستراليا، الخميس، اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بينهما بمواجهة توسع نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري وصفت بالتاريخية .

وتباحث فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني مع نظيره الأسترالي سكوت موريسون في قمة افتراضية يوم الخميس، حول خطة عمل مستقبلية تضم تدريبات عسكرية مشتركة ولجنة لمناقشة الاجراءات القانونية.

وصف موريسون المعاهدة بأنها "تأكيدًعلى التزام البلدين العمل معا لمواجهة التحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التي نواجهها والمساهمة في تأمين واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأعرب الزعيمان عن قلقهما الشديد بشأن الوضع في بحر الصين الشرقي والجنوب. كما اتفقا على معارضة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة.

قال ريتشارد ماكجريجور، الخبير الأسترالي في العلاقات اليابانية الأسترالية، إن "اليابان كانت شريكًا طبيعيًا لأستراليا" مع صعود الصين في المنطقة. وأضاف ماكجريجور، إن الاتفاقية مع اليابان ستشجع الدول الأخرى في المحيطين الهندي والهادئ إلى عقد صفقات مماثلة.

وتشارك اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند في مجموعة "كواد"، التي تسعى لخلق تحالف لمواجهة التهديدات الصينية في الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهادئ.