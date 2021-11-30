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اليابان

شاهد: إنقاذ رجل بعد 22 ساعة من إنقلاب قاربه في البحر قبالة السواحل اليابانية

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بقلم:  يورونيوز
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إنقاذ ياباني عمره 69 عاما بعد قضائه 22 ساعة تائها في عرض البحر
إنقاذ ياباني عمره 69 عاما بعد قضائه 22 ساعة تائها في عرض البحر   -   حقوق النشر  AFP

تمكن خفر السواحل باليابان من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 69 عاما في المياه العاصفة قبالة السواحل اليابانية بعد أن أمضى 22 ساعة في المياه، كما أكد خفر السواحل، وقد وصف أحد المسؤولين بقاءه على قيد الحياة بأنه معجزة. وكان الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بمفرده على متن قارب بالقرب من محافظة كاجوشيما الجنوبية الغربية، الواقعة بين بحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ.

وتمّت الإشارة إلى أن الرجل كان بمفرده على متن القارب وكان متجها نحو منتجع جزيرة ياكوشيما بعد ظهر السبت عندما انقلب قاربه. خفر السواحل، أكدوا أن الرجل تمكن من الاتصال بزميل له في الجزيرة لتنبيهه، ولكن لم يتم العثور عليه إلا بعد يوم كامل تقريبا، وعندما رصده رجال الإنقاذ جالسا على محرك قاربه المقلوب ومتشبثا بأحد أجزاء المروحة. مسؤول في خفر السواحل قال: "لقد ظل في البحر بمفرده لمدة 22 ساعة. أنا مندهش من مهاراته في البقاء على قيد الحياة".

وأظهرت لقطات مثيرة نشرها خفر السواحل فريقا على متن قارب يقترب من الرجل وهو ينادي: "نحن قادمون. انتظر قليلا، تمسّك وانتظر". وقال مسؤولون إن الرجل استطاع أن يلف نفسه بملاءة بلاستيكية رمادية اللون ساعدت جسمه على البقاء دافئا.

المصادر الإضافية • أ ف ب