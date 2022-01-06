إيطاليا تفرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا على من تجاوزت أعمارهم الخمسين

أعلنت إيطاليا يوم الأربعاء أنها ستفرض التطعيم الإجباري على من تجاوزت أعمارهم الخمسين، لتكون واحدة من بضع دول أوروبية اتخذت خطوات مماثلة في محاولة لتخفيف الضغط على النظام الصحي وخفض الوفيات.

إيطاليا تسجل 138276 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده في البلاد

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 189109 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، في رقم قياسي يومي، وذلك ارتفاعا من 170844 في اليوم السابق. غير أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا انخفضت إلى 231 من 259 قبل يوم. وسجلت إيطاليا 138276 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده في البلاد في فبراير شباط 2020 بينما سجلت 6.76 مليون إصابة إلى الآن.

الحكومة الإطالية: الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على النظام الصحي

وافق مجلس الوزراء الإيطالي بالإجماع يوم الأربعاء على أن العاملين من المواطنين الإيطاليين أو من المقيمين والذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا سيضطرون إلى إبراز "تصريح صحي" يثبت أنهم إما قد تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخرًا من كوفيد أو يواجهون وقفا من العمل اعتبارًا من منتصف فبراير.

وتقول الحكومة الإيطالية إن الهدف من الإجراء الجديد هو "حماية الانتعاش الاقتصادي من خلال تجنب الإغلاق، ووقاية نظام الرعاية الصحية من الانهيار". وتشير إحصااءت حكومية إلى أن سبعة في المائة من الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا غير مُلقحين ضد كوفيد في إيطاليا"

من هم فوق الخمسينيات من العمر لأنهم الأكثر عرضة لخطر دخول المستشفيات

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف من هم فوق الخمسينيات من العمر لأنهم "الأكثر عرضة لخطر دخول المستشفيات، وذلك لتقليل الضغط على المستشفيات وإنقاذ الأرواح" حسب قوله. في السابق، كان بإمكان غير الملقحين الذهاب إلى العمل فقط إذا كانت نتيجة اختبارهم المرتبكة بكوفيد سلبية خلال اليومين.

دفع غرامة قدرها 100 يورو

وحسب اللوائح الحكومية الجديدة فإن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين لا يمارسون عملا، ولا يمتثلون للالتزام فسيجبرون على دفع غرامة قدرها 100 يورو.

إيطاليا تحذوحذو اليونان

وبهذه اللوائح الجديدة، تحذو إيطاليا حذو اليونان، التي وافقت على فرض اللقاحات الإلزامية ضد كوفيد لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في نوفمبر ، بينما قالت الحكومة في النمسا إنها ستفرض غرامات على غير الملقحين اعتبارًا من فبراير. وستقدم الحكومة الألمانية قانونًا إلى البرلمان لجعل التطعيم إلزاميًا أيضًا اعتبارًا من فبراير.

مسؤول فرنسي: فرض التطعيم الإجباري للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لن يكون مجديا

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يوم الخميس إن فرض التطعيم الإجباري للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لن يكون مجديا بالدرجة الكافية نظرا لأن هذه الخطوة ستجلب مشكلات أكثر. وسجلت فرنسا يوم الأربعاء أكثر من 332252 إصابة جديدة بكوفيد-19 في زيادة قياسية، فضلا عن تسجيل 246 وفاة بالمرض في المستشفيات.

ماكرون مصمم على إزعاج غير الملقحين وجدل في البرلمان

كما علق البرلمان الفرنسي نقاشا حول قانون جديد يتعلق بكوفيد-19 في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، بعد أن طالب نواب المعارضة الرئيس إيمانويل ماكرون بتقديم تفسير لتعليقات قال فيها إنه يريد "إثارة سخط" من لم يحصلوا على التطعيم. و أدلى ماكرون بتصريحه في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرت مساء يوم الثلاثاء، قال إن من لم يحصلوا على التطعيم "ليس لديهم إحساس بالمسؤولية" وإنه يعتزم تعقيد حياتهم حتى يحصلوا على التطعيم في نهاية المطاف. على الرغم من تشكك الفرنسيين تاريخيا في اللقاحات أكثر من غيرهم من مواطني الدول المجاورة، تتمتع فرنسا بواحد من أعلى معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي حيث تم تطعيم نحو 90% من الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.