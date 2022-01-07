لو دريان: الوقت ينفد بالرغم من التقدم في المحادثات النووية مع إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الجمعة إنه حدث تقدم في المحادثات النووية الإيرانية لكن الوقت ينفد.

وقال لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم) وإذاعة (آر.إم.سي) "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن الوقت ينفد".

وتجري إيران مفاوضات في فيينا حاليا مع القوى العالمية الكبرى بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس هذا الأسبوع إن محادثات فيينا حققت تقدما طفيفا وإن الولايات المتحدة تأمل في البناء على ما أُحرز من تقدم.