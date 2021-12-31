باريس "تندد" بإطلاق ايران صاروخا تزامنا مع إحراز "تقدم" في المفاوضات النووية

نددت فرنسا الجمعة بإطلاق ايران صاروخا أمس الخميس، تزامنا مع استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني وإحرازها "تقدما". وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "إن فرنسا تدين عملية الإطلاق هذه، التي لا تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231"، مضيفة أن هذه الانشطة مؤسفة للغاية وخصوصا أنها تأتي في وقت يتم فيه إحراز تقدم في المفاوضات النووية في فيينا.

وأعلنت إيران الخميس إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات لأغراض بحثية، في خطوة أثارت "قلق" واشنطن التي شددت على الحاجة إلى إحياء اتفاق 2015 النووي.

وأضافت الخارجية الفرنسية قائلة: "نظرا إلى التقارب الكبير في التكنولوجيات المستخدمة في إطلاق الصواريخ الفضائية وتلك البالستية، فإن عملية الإطلاق هذه تشكل جزءا مباشرا من التقدم المقلق لايران في برنامجها للصواريخ البالستية. ويظهر دور وزارة الدفاع في عملية الإطلاق الصلة الكبيرة بين هذين البرنامجين".

ولاحظت الخارجية الفرنسية أن "عملية الإطلاق هذه تأتي إثر اطلاق صواريخ بالستية في 24 كانون الاول/ديسمبر"، في عملية لا تنسجم أيضا مع القرار 2231 الذي "يدعو إيران الى عدم ممارسة انشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية، التي تم صنعها لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية".

وتابع البيان أن "البرنامج البالستي الايراني يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي"، مطالبا إيران "باحترام التزاماتها، وبينها تلك المتصلة بنقل الأسلحة والتكنولوجيات الحساسة".

وتزامن إطلاق الصاروخ مع المفاوضات لانقاذ اتفاق فيينا، والتي استؤنفت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بين طهران والدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا والصين)، بعد انقطاع استمر خمسة أشهر.

وتهدف المفاوضات لاعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بعد انسحابها منه في 2018، ومعاودة فرضها عقوبات على إيران. وتشارك واشنطن في المباحثات في شكل غير مباشر.