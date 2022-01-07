هنبعل المجبري يصبح ثالث لاعب في منتخب تونس يصاب بكوفيد قبل كأس الأمم

خضع لاعب منتخب تونس ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حنبعل المجبري لفحص الكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية وذلك قبل ثلاثة أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وقال بيان صادر عن الاتحاد التونسي لكرة القدم إن "الفحوصات كشفت أن اللاعب حنبعل المجبري مصاب بكوفيد".

وبحسب الاتحاد فإن اللاعب سينضم إلى بعثة المنتخب في الكاميرون عندما ينتهي من فترة الحجر.

وكان المجبري الذي بدأ يشق طريقه نحو الفريق الأول في صفوف مانشستر يونايتد، لفت الأنظار في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر حيث ساهم في بلوغ منتخب بلاده المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الجزائر صفر-2 بعد التمديد.

وبات المجبري ثالث لاعب في منتخب تونس يصاب بكوفيد بعد يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

يذكر أن القرعة أوقعت تونس في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا حيث تلتقي معها في 12 و16 و20 من الشهر الحالي.

وحققت تونس لقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة عندما استضافت نسخة العام 2004، فيما بلغت المربع الذهبي في النسخة الأخيرة عام 2019 في مصر.