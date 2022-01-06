مقتل 8 فتية فلسطينين في حادث مروع في الضفة بعد عودتهم من العمل

أسفر حادث مرّوع عن مقتل ثمانية فتية يوم الخميس، بين سيارة خاصة وشاحنة لنقل الأسمنت على طريق سريع شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية أثناء عودتهم من العمل.

وذكر غالب ميادمة رئيس بلدية عقربا، أن أعمار الضحايا الثمانية تتراوح بين 14 عاما و 17 عاما.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات أن "الحادث وقع بين مركبة خاصة فلسطينية وشاحنة فلسطينية لنقل الأسمنت السائل على المفترق الرئيسي في المنطقة (أريحا)....الشرطة في محافظة أريحا اوقفت سائق الشاحنة، و تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، وجاري استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول."

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الشاحنة وهي تسحق المركبة الخاصة عندما انعطفت إلى طريق فرعي أمامها.

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة في بيان: "بقلوب تتفطر ألما، مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأوجاع تهز النفس من أقطارها لفداحة المصاب الجلل، تودع بلدة عقربا (جنوب شرق مدينة نابلس) هذه الليلة بمراسم حزينة الفتية الثمانية، ضحايا حادث السير المفجع، الذي وقع في قرية فصايل(شمال أريحا)".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الحداد وتنكيس الأعلام يوم غد الجمعة حدادا على أرواح العمال، شهداء لقمة العيش، الذين قضوا في حادث السير قرب قرية فصايل شمال مدينة أريحا".