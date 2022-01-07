دون تعليق: ملصقات في كابول تأمر النساء بتغطية أنفسهن بشكل كامل

وزعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان ملصقات في الشوارع والمحلات في كابول تدعو فيها النساء الأفغانيات إلى تغطية أنفسهن بالكامل. تم وضع هذه الملصقات من قبل الوزارة لـ "منع الرذيلة وتعزيز الفضيلة"، في أحدث علامة على القيود الزاحفة. في الوقت ذاته ناشدت حركة طالبان المجتمع الدولي تقديم مساعدات إنسانية طارئة دون "تحيز سياسي"، قائلة إن الثلوج والفيضانات الأخيرة أدت إلى تفاقم محنة الشعب الأفغاني.

منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان في منتصف أغسطس- أب الماضي ، غرقت البلاد في فوضى مالية مع ارتفاع التضخم والبطالة. وجمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من أصول البلاد، بينما تعطلت إمدادات المساعدات بشدة.