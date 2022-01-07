رئيسة المفوضية الأوروبية وماكرون يدعوان إلى وقف العنف في كازاخستان

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى وقف العنف الذي يجتاح كازاخستان.

وقالت فون دير لايين من باريس إن "حقوق المواطنين والأمن أمران أساسيان يجب ضمانهما. أدعو إلى وضع حد للعنف وضبط النفس. الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساعدة حيث أمكن".

وأعرب ماكرون الذي كان إلى جانبها في المؤتمر عن موافقته الكاملة على تصريحاتها.

كذلك شددت فون دير لايين أن على أوروبا أن تكون طرفا في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وفي تصريحات تسبق محادثات أمنية حاسمة مقررة بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع المقبل، قالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي في باريس إنه "مهما كان الحل، يجب إشراك أوروبا".