شاهد: غضب في مسقط رأس ديوكوفيتش بعد منعه من دخول أستراليا

أعرب سكان مدينة زفيكان، مسقط رأس نجم كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش في شمال كوسوفو، عن غضبهم عقب منع أستراليا المصنف أول عالمياً دخول أراضيها وعزمها على ترحيله.

وأشار مواطنوه إلى أنهم تابعوا يوم الخميس الأخبار وآخر التطورات القادمة من الجانب الآخر من الكرة الأرضية، لحظة بلحظة.

تسببت قضية ديوكوفيتش الذي وصل إلى مطار ملبورن الأربعاء بعد حصوله على إعفاء طبي تمهيداً لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام والتي يحمل لقبها تسع مرات، بأزمة رياضية وصحية ودبلوماسية بين استراليا وصربيا.

وقالت ميليكا بوسدا، جارة عائلة ديوكوفيتش في زفيكان، إنها تفاجأت مما حدث للاعب العالمي.

وتقع البلدة الصغيرة داخل الجزء الذي يسيطر عليه الصرب من مقاطعة كوسوفو الصربية السابقة والتي لم تعترف صربيا بإعلان استقلالها في عام 2008.

"فضيحة حقيقية"

وقال عمدة سفيكان، دراغيزا ميلوفيتش، إنها "فضيحة حقيقية". واعتبر أن هذا التصرف هو "رسالة سياسية ربما تهدف إلى منع نوفاك من الحصول على المركز الحادي والـ 21 في البطولات الأربع الكبرى".

أصبح ديوكوفيتش رمزا بارزا ليس فقط في زفيكان ولكن في أجزاء أخرى من كوسوفو، وتحول أيضا إلى بطل قومي في مختلف أنحاء صربيا.

انتقلت عائلة ديوكوفيتش من كوسوفو منذ سنوات ولكن منزلهم الصغير لا يزال موجودا في زفيكان.

معاملة مميزة

وبحسب مصدر قضائي، فإن قاضي ملبورن أنتوني كيلي كان من المقرر أن ينظر الخميس بطلب الصربي المحتجز من قبل خدمات الهجرة في ملبورن منذ وصوله مساء الأربعاء بنية المشاركة في البطولة الأسترالية التي تنطلق في 17 كانون الثاني/يناير الحالي، في سعيه للقب عاشر والـ 21 الكبير في مسيرته.

وأعلن ديوكوفيتش توجهه إلى ملبورن على حسابه على إنستغرام الثلاثاء عقب حصوله على إعفاء طبي، رغم معارضته التطعيم الإجباري ولم يُعرف ما إذا كان حصل على اللقاح من عدمه.

ووسط احتجاج واسع النطاق على المعاملة المميزة التي حصل عليها ديوكوفيتش، قال رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون "القواعد هي قواعد وليس هناك حالات خاصة".

كما أثار الإعفاء الطبي الممنوح لديوكوفيتش ردود فعل غاضبة حيث طالبه رئيس الاتحاد المحلي للعبة كريغ تايلي بالكشف عن أسباب هذا الإعفاء رغم أنه لم يفصح على الإطلاق ما إذا كان تلقى لقاحا مضادا لفيروس "كوفيد-19" من عدمه.

وقال تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة أيضاً في تصريحات للصحافيين، الأربعاء "سيكون من المفيد بالتأكيد أن يشرح نوفاك الظروف التي تقدم بموجبها للحصول على إعفاء" للمشاركة في البطولة.

وأضاف: "أشجعه على التحدث إلى المجتمع حول هذا الأمر، لقد مررنا بوقت عصيب جدا خلال العامين الماضيين، وسأكون ممتنًا لبعض الإجابات على ذلك".

من ناحيته، قال ستيفن بارنيس نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية السابق إن الإعفاء أرسل "رسالة مروعة" إلى الأشخاص الذين يحاولون وقف الانتشار المتفشي لـ "كوفيد-19".

وارتفعت اعداد الاصابات في أستراليا في الفترة الأخيرة، لتسجل أكثر من 60.000 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن كانت خالية الـ "كوفيد" طوال الفترات السابقة.