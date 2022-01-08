بدون تعليق: متظاهرون يقتحمون مقر حزب معارض في ألبانيا

أطلقت الشرطة الألبانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في العاصمة تيرانا السبت بعد أن اقتحم محتجون مقر الحزب الديمقراطي المعارض في إطار صراع متفاقم على زعامة الحزب. وقالت الشرطة إن أحد رجالها وأحد المحتجين على الأقل أصيبا في حين تم اعتقال عشرات المحتجين. وتم تفريق المحتجين بعد الظهر.
والمحتجون من أنصار الرئيس ورئيس الوزراء السابق صالح بيريشا الذي أُطيح به من الحزب في العام الماضي بعد أن حظرت الولايات المتحدة دخوله بسبب مزاعم فساد.
ومنذ ذلك الوقت بدأ بيريشا، الذي ينفي ارتكاب أي خطأ، محاولة لزعامة الحزب تحديا لزعيمه لولزيم باشا. وفي الشهر الماضي أعلن بيريشا عن عقد جمعية عمومية للحزب ونصب نفسه زعيما له.
وخلال الاضطرابات التي وقعت السبت استخدم أنصار بيريشا مطارق في تحطيم وفتح أبواب أمنية معدنية أقيمت حديثا في المقر واستخدموا سلالم خارجية في محاولة للوصول إلى الطابق الثاني.
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