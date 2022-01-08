مناطق عازلة بخمسين مطاراً أمريكياً تحضيراً لإطلاق شبكات الجيل الخامس

نشرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة قائمة تضم 50 مطارا بالولايات المتحدة سيكون بها مناطق عازلة عندما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية إلى العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في 19 يناير كانون الثاني.

ووافقت شركتا إيه.تي.آند.تي وفيرايزون للاتصالات يوم الاثنين على إقامة مناطق عازلة حول 50 مطارا لتقليل المخاطر الناتجة عن تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع. كما وافقتا على إرجاء التنفيذ لأسبوعين لتجنب حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران.

تشمل القائمة مطارات مدينة نيويورك ولوس انجليس وشيكاغو ولاس فيجاس ومنيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا وسياتل وميامي.

وامتنعت الشركتان عن التعقيب.

واستحوذت كلاهما على النطاق سي الخاص بتكنولوجيا الجيل الخامس كاملا تقريبا في مزاد مقابل 80 مليار دولار في العام الماضي.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد جددت يوم الخميس تحذيراتها من أن خدمات الجيل الخامس قد تظل رغم هذا تسبب تشويشا خلال رحلات الطيران، وقالت "حتى مع المناطق العازلة المؤقتة حول 50 مطارا، فإن نشر تكنولوجيا الجيل الخامس سيزيد مخاطر الاضطراب في أوقات انخفاض الرؤية".

وأضافت أن ذلك يشمل "إلغاء رحلات أو تحويل مساراتها أو إرجاءها أوقات انخفاض الرؤية".