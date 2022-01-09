فيديو: لماذا يحث علماء إسبان على طلاء أسطح المنازل باللون الأبيض؟

قدمت مجموعة من علماء البيئة في مدينة برشلونة الإسبانية مشروعاً للسلطات يهدف إلى طلاء أسطح المنازل باللون الأبيض لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وطبقاً لدراسة علماء جامعة برشلونة المستقلة، من الممكن أن يساعد المشروع على خفض درجات الحرارة بنسبة 4.7 درجة خلال موجات الحر الصيفية التي أصبحت تعاني منها المدن الأوروبية أكثر فأكثر خلال السنوات القليلة الماضية.

وفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، ترتفع درجة حرارة القارة العجوز بشكل أسرع من المتوسط العالمي بزيادات سنوية تتراوح بين 1.7 و1.9 درجة مئوية في المناطق الحضرية مثل برشلونة مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعة.

كانت السنوات الأربع الأكثر دفئاً في تاريخ أوروبا منذ بدء التسجيل في الأعوام هي 2014 و2015 و2018 و2019.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت بمجلة "Urban Climate"، أن الإشعاع الشمسي المخزن في المباني وأسطح الشوارع أثناء النهار يتم إطلاقه تدريجياً أثناء الليل مما ينتج عنه ضغطاً حرارياً كبير.

ويقول سيرجي فينتورا، وهو أحد الباحثين بالمشروع: "المدن (مثل برشلونة) ذات الجزر الحرارية الحضرية يمكن أن تكون أسطح منازلها مطلية باللون الأبيض".

ويضيف: "اخترنا في نموذجنا الأسطح المستوية في المباني السكنية والمصانع لأنها أسهل في الطلاء. لا نحاكي جميع المباني المطلية باللون الأبيض. فقط تلك التي سيكون من السهل طلاءها. وقد اكتشفنا متوسط ​​انخفاض في درجة الحرارة 0.8 درجة (مئوية) أثناء موجات الحرارة. ومستويات تصل إلى 4 درجات أقل في مواقع معينة وخلال ساعات معينة من اليوم".

وطبقاً للمشروع، سيتم إنشاء "الأسطح الباردة" من خلال طلاء الأسطح العلوية باللون الأبيض لزيادة البياض المعروف باسم "albedo" وهي النسبة المئوية للإشعاع المنعكس على السطح الذي لن يمتصه المبنى.