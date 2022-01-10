كأس أمم إفريقيا: تعرض ثلاثة صحافيين جزائريين للاعتداء بالسلاح الأبيض

تعرّض ثلاثة صحافيين جزائريين يقومون بتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون لاعتداء بالسلاح الأبيض في دوالا واصيب أحدهم بجروح طفيفة كما أعلن الاتحادان الجزائري والإفريقي لكرة القدم الاثنين.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان بأنه "يشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي تعرض له ثلاثة صحافيين جزائريين في دوالا"، مشيراً إلى أن "أحد هؤلاء الصحافيين الذي تعرّضوا لاصابة طفيفة نُقل إلى أحد المواقع الصحية لمعالجته".

وكشف الاتحاد الجزائري أنه تم "سرقة اجهزة الهواتف المحمولة واحد جوازات السفر"، مشيراً إلى "ذهوله إزاء هذه الحادثة".

في المقابل، أكّد الاتحاد القاري بأن "الصحافيين الثلاثة كانوا ضحية اعتداء بالسلاح الأبيض من قبل أفراد غير معروفين" وشجب "بقوة هذا العمل الجبان".

وانطلقت كأس الأمم الإفريقية الأحد بفوز الكاميرون الدولة المضيفة على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية، وستستمر حتى السادس من شباط/فبراير المقبل.