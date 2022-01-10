شاهد: جرعات تنشيطية للمجموعات المعرضة للخطر في الهند مع تضاعف الاصابات بكوفيد-19

بدأت الهند في إعطاء جرعات تنشيطية من لقاح كوفيد-19 للعاملين في الخطوط الأمامية وكبار السن، المعرضين للخطر في الوقت، الذي تسببت فيه سلالة أوميكرون من فيروس كورونا سريعة الانتشار إلى زيادة الإصابات اليومية منذ بداية العام نحو ثمانية أضعاف.

وسجلت الهند 179723 إصابة جديدة هذا الاثنين ومعظمها في أكبر مدن البلاد وهي العاصمة دلهي ومومباي وكلكتا حيث تجاوزت سلالة أوميكرون سلالة دلتا باعتبارها السلالة الأكثر انتشارا للفيروس.

وتم تسجيل 146 وفاة يوم الاثنين ليصل عدد الوفيات إلى 483936 منذ أن اجتاح الوباء الهند لأول مرة في أوائل 2020. وتحتل الهند المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد وفيات كورونا.

وأصيب في الأيام الأخيرة مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية، بما في ذلك الشرطة، بالفيروس، وأفادت تقارير إعلامية بأن الاختبارات أثبتت إصابة مئات من أعضاء البرلمان بالفيروس قبل جلسة يعقدها لمناقشة الميزانية في أول فبراير-شباط.

وفي مواجهة هذه الموجة الثالثة المتزايدة من الإصابات أرسلت الحكومة رسائل تذكير بالجرعة التنشيطية لأكثر من عشرة ملايين شخص تناولوا جرعتهم الثانية من اللقاحات قبل تسعة أشهر.