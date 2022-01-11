مشاهد جديرة بفيلم سينمائي.. مروحيات تتحول إلى طائرات شحن لتهريب المخدرات من المغرب إلى أوروبا

نجحت الشرطة الإسبانية في تفكيك عصابة لتجار المخدارات كانت تستعمل مروحيات أدخلت عليها تعديلات للقيام بمهماتها غير المشروعة.

العملية التي تمت بالتعاون مع الشرطة الفرنسية ومنظمة الشرطة الأوروبية يوروبول أفضت نهاية الشهر الماضي إلى تفكيك العصابة المختصة في الجريمة المنظمة، إذ كانت تهرّب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، أما الوسيلة فكانت تحويل تلك المروحيات إلى مروحيات شحن، لتصبح قادرة على حمل أكثر من طنّين من الحشيش ومادة الماريخوانا بحسب بيان للشرطة الإسبانية صدر قبل يومين.

وقد تم القبض على 11 شخصا تسعةٌ منهم في إسبانيا واثنان في فرنسا، كما تم تفتيش سبعة منازل بحسب ذات المصدر.

عصابة تدخل تعديلات على مروحيات لنقل المخدرات من المغرب إلى إسبانيا الشرطة الإسبانية- يوروبول

أسلحة وأجهزة تشويش وأشياء أخرى..

بعد وصول المخدرات إلى الأراضي الإسبانية، كانت تُنقل إلى فرنسا باستعمال سيارات تحمل لوحات مزيفة، أو كانت تُخبّأ في سيارات أو شاحنات.

وتقول الشرطة الأوروبية إن كل شخص من عناصر العصابة كان يستعمل على الأقل خمس هويات مزيفة. أما كمية المخدرات، فقد قُدرت ب2400 كلغ من الحشيش و112 كلغ من الماريخوانا، إضافة إلى العثور على مبالغ مالية وأسلحة نارية وهواتف محمولة، وأجهزة تشويش بحسب يوروبول.