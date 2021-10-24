شاهد: القبض على أخطر زعيم عصابة قتل وتهريب المخدرات في كولومبيا

ألقت السلطات الكولومبية القبض على أهم تاجر مخدرات في البلاد والمطلوب رقم 1 للسلطات التي تطارده منذ نحو 10 أعوام، ويدعى دايرو أنطونيو أوسوغا، زعيم عصابة "ديل غولفو"، ما يعدّ إنجازاً كبيراً لحكومة أبرز دولة مصدّرة للكوكايين في العالم.

عملية اعتقال أوسوغا المعروف باسم "أوتونيل"، تمت في في بلدية نيكوكلي قرب الحدود مع بنما، حيث انتشر نحو نحو 500 جندي تدعمهم 22 طائرة هليكوبتر من قوات الشرطة والجيش.

وأظهرت صور نشرتها الحكومة يوم أمس السبت المتهم "أوتونيل" البالغ من العمر 50 عاما" مكبل اليدين ومحاطا بالجنود.

ووصف الرئيس الكولومبي إيفان دوكا عملية اعتقال "أوتونيل" بأنها "أكبر ضربة لتهريب المخدرات في القرن الحالي"، وقال: "لا يمكن مقارنتها إلا بسقوط بابلو إسكوبار في التسعينيات"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس دوكا أن أحد عناصر الشرطة قُتل أثناء عملية ملاحقة أوسوغا قبل أن يصار إلى اعتقاله في مخبئه الريفي في مقاطعة أنتيكوا شمالي غرب البلاد.

وتعدّ عصابة "ديل غولفو" من أخطر العصابات في العالم، ويُعتقد أن لديها نحو 1800 عضو مسلح. واقترفت خلال السنوات الماضية جرائم اغتيال كثيرة في كولومبيا، حيث سيطرت على طرق تهريب الكوكايين في المناطق التي تنطلق منها عمليات تهريب المخدرات إلى أمريكا الوسطى والولايات المتحدة التي رصدت 5 ملاينن دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليه.