ماذا حدث للمستشارة القانونية بمكتب بعثة الاتحاد الأوروبي ولماذا تبحث الشرطة الأمريكية عنها؟

قال متحدث باسم الشرطة الأمريكية إن شرطة المنتزهات تبحث لليوم الخامس على التوالي عن مسؤولة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد فُقدت على مشارف العاصمة واشنطن يوم الخميس الماضي.

وحسب مصادر أمنية فقد كانت آخر مرة شوهدت فيها السيدة سيبيليه تسيتكو، التي تبلغ من العمر 54 عاما، والتي تشغل منصب المستشارة القانونية بمكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة في الثامنة صباحا يوم السادس من يناير-كانون الثاني وفقا لما جاء بمنشور على صفحة لشرطة المنتزهات على موقع فيسبوك يطلب مساعدة السكان في البحث عنها.

وآخر مرة شوهدت فيها تسيتكو، وهي ألمانية، في بثيسدا بولاية ماريلاند حيث تقيم بينما كانت تستقل سيارة فولكسفاغن سوداء. وقالت الشرطة إنها اختفت بالقرب من قناة مائية في كابن غون، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وعملت تسيتكو أكثر من 25 عاما في مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن وتقدم استشارات قانونية بشأن قضايا تتعلق بالتجارة والمنافسة. وقال متحدث باسم السفارة الألمانية إن هناك تواصلا مع الشرطة بشأن القضية.