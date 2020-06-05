شاهد: فيديو جديد يوثّق عنف الشرطة الأمريكية يصعق الولايات المتحدة

شهدت الليلة الماضية من الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد من طرف الشرطة هدوءًا نسبيا في مدينة نيويورك الأمريكية، غير أن الشرطة في منطقة بوفالو، وجدت نفسها وسط حملة تنديد واسعة جديدة بسبب شريط فيديو بثته قناة دبليو بي أف أو WBFO المحلية يُظهر ضابطين شرطة يعنفان بقوة متظاهرًا مسنًا قبل أن يسقطاه على الأرض.

الحادثة جرت على هامش مظاهرة ضد عنف الشرطة ومقتل جورج فلويد. ويصور الفيديو الذي بثته قناة دبليو بي أف فلويد المتظاهر المسن الذي لم يكن على ما يبدو يمثل أي تهديد فوري واضح للشرطة، يتقدم نحوهم أثناء قيامهم بإخلاء ساحة المدينة. وعندما وصل المتظاهر المسن بقربهم، قام ضابطا الشرطة بدفعه بعنف ليسقط أرضا ويرتطم رأسه. وظهرت في الفيديو الدماء تسيل من رأس الرجل الذي نقل إلى المستشفى.

وقالت قناة دبليو بي أف أو المحلية إن الضحية في حالة "خطيرة لكن مستقرة". وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه تم توقيف ضابطا الشرطة عن العمل مؤقتا وفتحت السلطات المحلية تحقيقا حول هذه الحادثة.

ووصف حاكم الولاية أندرو كومو على تويتر الحادث بأنه "غير مبرر ومخجل على الإطلاق". وأضاف "يجب على الشرطة تطبق القانون، وليس خرقه" وأضاف الحاكم "تصرف الشرطيان غير مبرر على الإطلاق ومخزي تمامًا".

وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبًا كبيرًا. وذكرت شرطة بوفالو في البداية في بيان أن شخصًا "أصيب بجروح عندما تعثر وسقط" ، حسب ما أفادت به القناة الإخبارية المحلية.

لكن النقيب جيف رينالدو أخبر المحطة التلفزيونية لاحقًا أنه تم فتح تحقيق من طرف الشؤون الداخلية للشرطة. وأعلن العمدة بايرون براون في بيان أن الضابطين أوقفا عن العمل". معربا عن "انزعاجه الشديد" من الحادثة.

أما مكتب المدعي العام للولاية ليتيايا جيمس فقد أكد أن مصالحه على علم بالفيديو. ودعا السناتور الأمريكي تشارلز شومر إلى إجراء تحقيق ، وقال جون كور ، مدير فرع بافالو لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك ، في بيان "القسوة العرضية التي أظهرها ضباط شرطة بافالو الليلة أمر مؤلم وغير مقبول" ، مضيفًا أنه يجب أن يكون "دعوة للاستيقاظ" لقادة المدينة لمعالجة عنف الشرطة

في غضون ذلك، بقي المتظاهرون مرة أخرى في شوارع مدينة نيويورك حتى الساعة الثامنة مساءً، في تحدٍ لحظر التجول الذي من المقرر أن يظل سارياً حتى يوم الأحد على الأقل.