2021 رابع أكثر الأعوام دفئاً في تاريخ الولايات المتحدة

ذكر تقرير حكومي أن 2021 رابع أكثر السنوات دفئاً في تاريخ الولايات المتحدة وكان شهر ديسمبر-كانون الأول هو الأدفأ على الإطلاق بين أقرانه، بينما تسببت كوارث مناخية بخسائر بالمليارات.

وجاء في مقتطفات من التقرير الصادر عن المراكز الوطنية للمعلومات البيئية، نشرت يوم الإثنين، أن الأعوام الستة الأدفأ منذ بدء تسجيل البيانات قبل 127 عاماً جاءت جميعها منذ 2012. وسوف ينشر التقرير بالكامل يوم 13 يناير-كانون الثاني.

وبلغ معدل درجات الحرارة في الولايات المتحدة العام المنصرم 12.5 مئوية بارتفاع 2.5 درجة عن متوسط الحرارة في القرن العشرين. ووصل معدل درجات الحرارة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 2012 وبلغ 12.94 مئوية.

وقالت إيدي جونسون رئيس لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي "يؤثر التغير المناخي على كل أمريكي خاصة المجتمعات الأكثر عرضة للخطر. يجب أن نتخذ إجراءات لمواجهة ذلك الأمر من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر أماناً للجميع".

وارتفعت درجات الحرارة بشكل أكبر تحديداً في ولايتي مين ونيو هامبشير بشمال شرقي الولايات المتحدة، إذ كانت 2021 هي ثاني أكثر السنوات دفئاً على الإطلاق بالنسبة للولايتين، فيما سجلت ولايات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط والغرب درجات حرارة فوق المعدل بينما كانت درجات الحرارة في الولايات الجنوبية أقرب إلى معدلاتها.

وأوضح التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة تعرضت لعشرين كارثة مناخية وقدرت الخسائر الناجمة عن كل واحدة بمليار دولار بما في ذلك حرائق الغابات في ولايات غربية وموجة البرد في وسط البلاد في فبراير شباط التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن نحو عشرة ملايين شخص وكذلك الاعاصير التي ضربت كنتاكي وولايات مجاورة لها في ديسمبر كانون الأول.

وتسببت الكوارث في عام 2021 بخسائر بلغت إجمالاً 145 مليار دولار فيما كانت خسائر اعصار أيدا الذي ضرب ساحل الخليج في أغسطس-آب هي الأكثر كلفة إذ وصلت إلى 75 مليار دولار.

وتسببت تلك الكوارث بوفاة 688 فرداً وهو أعلى عدد خلال عشر سنوات.