"تسونامي أوميكرون" يجتاح أوروبا... وألمانيا وفرنسا تسجلات إصابات قياسية بكورونا

سجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحورة أوميكرون شديدة العدوى ووسط تراجع معدل التطعيم مقارنة بمناطق أخرى في أوروبا.

وكان المستوى القياسي السابق للإصابات اليومية قد بلغ أكثر من 76 ألفا يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا حتى الآن سبعة ملايين و661811 إصابة وارتفعت الوفيات 384 اليوم الأربعاء ليبلغ الإجمالي 114735 وفاة.

وحصل أقل من 75 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المقاومة لكوفيد-19 وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

بلغاريا

أظهرت بيانات رسمية أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بلغاريا بلغت 7062 حالة يوم الأربعاء وإن السبب الرئيسي هو انتشار المتحورة أوميكرون شديد العدوى.

وتجاوزت حالات الإصابة المتزايدة منذ بداية السنة ذروتها السابقة في أواخر أكتوبر تشرين الأول عندما كانت بلغاريا، أقل دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدل التطعيم، تكافح انتشار المتحور دلتا.

وأظهرت بيانات رسمية أن عدد حالات الوفاة بلغ 89 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 31761.

وتجاوزت حالات الدخول إلى المستشفيات 5200 حالة، من بينها 580 حالة في العناية المركزة. وفي العاصمة صوفيا، تم تأجيل العمليات المقررة، وذلك لإعداد المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية إن الزيادة في عدد حالات الدخول إلى المستشفيات قد تعني فرض قيود جديدة.

إيطاليا

وكانت إيطاليا قد سجلت أمس الثلاثاء إصابات قياسية بكوفيد-19 عددها 220532 إصابة مقابل 101762 في يوم الاثنين، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 294 وفاة من 227.

وفي المجمل سجلت إيطاليا 139559 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد في فبراير شباط عام 2020 كما سجلت 7.77 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات من كوفيد-19، بخلاف من يُعالجون في وحدات الرعاية الفائقة، 17067 مريضا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 16340 في يوم الاثنين.

ونُقل إلى وحدات الرعاية الفائقة 185 مريضاَ مقابل 114 يوم الاثنين. وبلغ العدد الإجمالي للمرضى في وحدات الرعاية الفائقة 1677 مقابل 1606 في يوم الاثنين

فرنسا

كما سجلت فرنسا أمس الثلاثاء 368149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة للإصابات في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.

كان الرقم القياسي السابق يبلغ 332 ألفا و252 إصابة جديدة، وقد سُجل في الخامس من يناير كانون الثاني، ومنذ ذلك اليوم شهدت فرنسا يومين آخرين تجاوز فيهما عدد الإصابات الجديدة 300 ألف خلال 24 ساعة بعدما أصبحت المتحورة أوميكرون شديد العدوى أكثر السلالات انتشارا.

وارتفع المتوسط المتحرك لعدد الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام إلى نحو 280 ألفا يوم الثلاثاء.

وتأمل الحكومة الفرنسية في أن تطرح بحلول منتصف يناير كانون الثاني "جواز لقاح" يجعل التطعيم إلزاميا لأي شخص يرغب في الذهاب إلى المطاعم أو حضور أحداث في الأماكن المغلقة.

ويعتبر تقديم دليل على تلقي التطعيم أو فحص سلبي يثبت الخلو من الإصابة كافيا حتى الآن لدخول تلك الأماكن.