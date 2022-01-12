ألمانيا لا تستبعد إغلاق تطبيق تليغرام إذا "استمر في انتهاك القانون"

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات نُشرت يوم الأربعاء إن ألمانيا قد تغلق تطبيق تليغرام للرسائل إذا استمرت هذه الخدمة، التي يشيع استخدامها بين جماعات اليمين المتشدد والمعارضين للقيود المتعلقة بالجائحة، في انتهاك القانون الألماني.

وقالت لصحيفة دي تسايت الأسبوعية "لا يمكننا استبعاد ذلك ... قرار الإغلاق سيكون خطيرا وهو خيار أخير بكل تأكيد. يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى أولا".

وأضافت أن ألمانيا تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي كيفية تنظيم خدمة تطبيق تليغرام.

واكتسب التطبيق أكثر من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع خدمة فيسبوك في أكتوبر - تشرين الأول الماضي حين ظل الناس في جميع أنحاء العالم بدون خدمات الرسائل الرئيسية لما يقرب من ست ساعات.

وكتب مؤسس التطبيق بافيل دوروف على قناته على تليغرام آنذاك: "تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تليجرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد".