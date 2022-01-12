شخصيات خرقت تدابير الحجر والوقاية من فيروس كورونا تعرف عليها

من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرورا بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وأفراد من العائلة الملكية الهولندية وصولا إلى نجم كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش... مجموعة كبيرة من السياسيين والمشاهير وجدوا أنفسهم في مأزق بسبب تجاوزهم إجراءات كوفيد.

في ما يلي بعض أبرز المخالفين:

العائلة أولا

أثار دومينيك كامينغز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضجة في المملكة المتحدة بعد خرق تدابير الإغلاق في آذار/مارس 2020 بالسفر على طول إنجلترا ليكون مع والديه. وقال في وقت لاحق إنه قام برحلة أخرى في سيارة "لفحص بصره" قبل أن يضطر في النهاية للتنحي عن منصبه.

وكانت تلك الفضيحة الأولى في سلسلة طويلة من الفضائح المرتبطة بكوفيد التي تهز جونسون وحكومته.

قبلة في الوزارة

استقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لخرقه التدابير التي وضعها بنفسه لمكافحة كوفيد بعدما صوّر وهو يقبّل مساعدته في وزارته في أيار/مايو 2021.

حفلات في داونينغ ستريت

منذ ذلك الحين، أضعفت جونسون سلسلة طويلة من الفضائح من أبرزها حفلات صاخبة في داونينغ ستريت قيل إنها انتهكت قواعد التباعد الاجتماعي مع ظهور رئيس الوزراء خلال إحداها في حديقته. واضطر جونسون الأربعاء للاعتذار بعدما كشف عن حضوره حفلة أخرى خلال الإغلاق الأول في العام 2020، وسط دعوات لتنحيه عن منصبه.

كذلك، تمت مشاهدة والده ستانلي وهو لا يضع كمامة كما سافر إلى فيلته الخاصة في اليونان فيما كان السفر غير الضروري محظرا، وقال وقتها إنه ذهب ليكون "في مأمن من كوفيد".

رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ

اعتذرت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ لخرقها القيود المرتبطة بالحد من تفشي كوفيدـ19، خلال احتفالها بعيد ميلادها الشهر الماضي، وعلى صحفة في موقع فيسبوك قالت إنها حزينة جدا لما حدث، لأنها تعرف أنه ينبغي عليها أن تكون قدوة للآخرين، وقالت إنها تتحمل مسؤولية لاتباع القواعد باعتبارها رئيسة للوزراء.

وكان 13 شخصا آخرين من أفراد عائلة سولبيرغ انضموا إليها للاحتفال بعيد ميلادها الستين، حول وجبة أكل في مطعم في غيلو نهاية الشهر الماضي، في انتهاك لقواعد التجمعات الخاصة، إذ تقتصر التجمعات العامة في النرويج على عشرة أشخاص كحد أقصى، للحد من انتشار الوباء.

رامابوزا وصورة السيلفي

خرق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا قواعد التباعد الاجتماعي لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي) مع امرأتين اقتربتا منه في الشارع في أيار/مايو 2020. وقال ممازحا "لنفعلها قبل أن يقبض علينا".

ولم يقبض عليه لكن الفيديو انتشر على نطاق واسع، ما أثار غضبا.

احتفال

استقال نائب وزير الصحة في باراغواي خوان كارلوس بورتيّو بعد تصويره في حفلة في حزيران/ يونيو 2020، بعدما كان قد ساعد في فرض قيود جديدة.

عفو ملكي

اضطرت العائلة الملكية في هولندا للاعتذار الشهر الماضي بعدما دعت 21 شخصا للاحتفال بعيد الميلاد الثامن عشر للملكة المستقبلية الأميرة أماليا فيما لم يكن يسمح إلا باجتماع أربعة فقط كحد أقصى. وكان ذلك الحادث واحدا من سلسلة من الهفوات التي ارتكبتها العالة الملكية، مع خرق الملك وليم ألكسندر مرارا قواعد التباعد الاجتماعي من خلال المصافحة وذهاب الأسرة في عطلة إلى اليونان خلال إغلاق جزئي.

حفلة لعيد ميلاد كيم كارداشيان

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الغضب في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بإقامة حفلة على جزيرة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين، مع صور تظهر المحتفلين بدون كمامات.

زوجة الرئيس الأرجنتيني

واجه الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز غضبا شعبيا بعدما اتضح أنه أقام حفلة لزوجته في تموز/يوليو 2020 فيما كانت كل التجمعات في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية محظورة.

الأمير البلجيكي يواكيم

فرضت السلطات الإسبانية غرامة قدرها 10400 يورو على الأمير البلجيكي يواكيم لخرقه قواعد الحظر الذي فُرض للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وتعرض الأمير، وهو ابن شقيقة ملك بلجيكا ويبلغ من العمر 28 عاماً، لانتقادات واسعة إثر سفره إلى العاصمة الإسبانية مدريد ومنها إلى مدينة قرطبة حيث تُحقق السلطات الإسبانية في حضوره حفلات كانت محظورة بسبب الإغلاق. وطبقاً لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، لم يلتزم الأمير جواكيم باتباع الحجر الطبي الذاتي لمدة 14 يوماً فور دخوله إلى البلاد قادماً من بلجيكا.

وأصيب الأمير يواكيم بكوفيد-19 بعد حضوره تلك الفعاليات المحظورة في إسبانيا.

وجبة باهظة

اعتذر رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي في أيار/مايو 2020 بعد التقاط صور رسمية له مع الموظفين في أحد المطاعم، في حين كانت نصيحته للآخرين هي تناول العشاء في الخارج فقط مع أفراد الأسرة المقربين.

زوجة بنيامين نتنياهو

خرقت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواعد الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد باستقبال مصفف الشعر الخاص بها في منزلها. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن سارة نتنياهو استقبلت مصفف الشعر الخاص بها استعداداً للظهور في فيديو للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية من الفيروس.

وبذلك تنضم سارة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات العامة الإسرائيلية التي خرقت الحظر في وقت يزداد فيه غضب العديد من المواطنين تجاه إجراءات الإغلاق المفروضة.

عشاء وعطل

أجبر المفوض التجاري الأوروبي فيل هوغن على الاستقالة في آب/أغسطس 2020 مع سياسيَين إيرلنديَين بارزَين بعدما حضروا عشاء نظمته جمعية الغولف ضم 80 شخصا فيما كان يسمح باجتماع ستة أشخاص كحد أقصى في الأماكن المغلقة. كما أجبرت رئيسة مجلس السياحة في البلاد كاثرين مارتن على الاستقالة بعد ذهابها لتمضية عطلة في إيطاليا في حين طلب من من السكان تمضية العطلة في المنزل.

خطأ فادح

أجبر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم على الاعتراف بأنه ارتكب "خطأ فادحا" في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بحضور عشاء عيد ميلاد أحد الأصدقاء أثناء ارتفاع حاد في عدد الإصابات.

تعليق مباراة كرة قدم

علّقت مباراة لمنتخبي البرازيل والأرجنتين في أيلول/سبتمبر 2021 بعد خمس دقائق من انطلاقها عقب ادعاء مسؤولين أن أربعة لاعبين أرجنتينيين مقيمين في إنجلترا أعطوهم معلومات خاطئة للالتفاف على قواعد كوفيد.