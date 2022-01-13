ارتفاع إصابات كورونا في الشرق الأوسط في أوائل يناير وألمانيا تسجل رقما قياسيا جديد للإصابات

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن حالات الإصابة بكوفيد-19 ارتفعت بنسبة 89 بالمئة في منطقة شرق البحر المتوسط في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني مقارنة بالأسبوع السابق لكن الوفيات انخفضت 13 بالمئة.

وذكر أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن من بين 22 دولة بالمنطقة معظمها دول شرق أوسطية، سجلت 15 دولة حالات إصابة بأوميكرون.

وقال إن ست دول في المنطقة قامت بتطعيم أقل من 10 بالمئة من سكانها.

ألمانيا

من جهتها، سجلت ألمانيا 81417 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى.

وكان المستوى القياسي السابق للإصابات اليومية قد بلغ أكثر من 80 ألفا يوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا حتى الآن سبعة ملايين و743288. كما زادت الوفيات 316 يوم الخميس ليبلغ الإجمالي 115051 وفاة.

أستراليا

هذا وسجلت أستراليا يوم الخميس أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة، مع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات بسبب السلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس، فيما ضغط بشدة على سلاسل الإمداد وأجبر السلطات على تخفيف قواعد الحجر الصحي لفئات أخرى من العاملين.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في بداية الجائحة، سجلت أستراليا قرابة مليون إصابة خلال الأسبوعين الماضيين مع تكيف الناس تدريجيا على التعايش مع الفيروس في ظل تخفيف القيود. وقفز إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ ظهور الجائحة إلى 1.4 مليون تقريبا.

وسجلت السلطات أكثر من 147 ألف حالة حتى الآن يوم الخميس، منها حوالي 92 ألفا في نيو ساوث ويلز، أكبر الولايات سكانا، رغم أن العدد يشمل نتائج فحوص متأخرة تعود إلى بداية يناير كانون الثاني.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 221 في يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة في بيان أن 124 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 166 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 31 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 32 في يوم الثلاثاء. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الأربعاء 104379 إصابة مؤكدة.