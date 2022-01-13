مقتل ضابطين إسرائيليين بنيران صديقة في غور الأردن

قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من ضباطه قتلا خطأ على يد جندي من قواتهما يوم الخميس في معسكرهم بالضفة الغربية المحتلة.

ولم يتضمن بيان عسكري تفاصيل تذكر بشأن الحادث الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يتعلق بوحدة للقوات الخاصة في غور الأردن.

وذكرت التقارير أن الضابطين قتلا على يد جندي اعتقد خطأ أنهما مهاجمان فلسطينيان، بعدما أطلقا أعيرة تحذيرية صوب هدف تم رصده أثناء دورية في نهاية تدريب ليلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر تويتر: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص)".

وأضاف: "تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

يأتي هذا الحادث بعد شهرين من إعلان الجيش الإسرائيلي تخفيف قواعد إطلاق النار على الأشخاص المشتبه بهم بسرقة الأسلحة في أي مكان به تواجد عسكري إسرائيلي.