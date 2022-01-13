شاهد: صور مختلفة بالألوان المائية للأمير تشارلز بكنيسة غاريسون تشابل في تشيلسي

أعيد افتتاح معرض لأعمال الأمير البريطاني تشارلز أمام الجمهور بلندن. المعرض يضم رسوما بالألوان المائية وهو أكبر أعمال الأمير تشارلز حتى الآن.و تم عرض 79 لوحة مائية، اختارها الأمير تشارلز بنفسه من بين حوالي 680 من لوحاته. ومن المقرر ان يستمر المعرض إلى غاية منتصف فبراير-شباط، وكان المعرض قد أقيم لأول مرة من أوائل نوفمبر-تشرين الثاني حتى منتصف ديسمبر-كانون الأول من العام الماضي.

عُرضت في بريطانيا أكبر مجموعة من الألوان المائية لابن الملكة إليزابيث الثانية الأكبر ووريثها الأمير تشارلز. وتتميز الأعمال الـ79 بجبال اسكتلندية مغطاة بالثلوج وريف ويلز وقمم بروفنسال الفرنسية وجبل آثوس في اليونان ومنطقة ترانسيلفانيا في رومانيا.