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المملكة المتحدة

الموظفون في مقر جونسون بداوننغ ستريت أقاموا عدة حفلات لاحتساء الخمور أثناء العزل

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بقلم:  يورونيوز
الموظفون في مقر جونسون بداوننغ ستريت أقاموا عدة حفلات لاحتساء الخمور أثناء العزل

ذكرت صحيفة "ذا ميرور" الجمعة أن الموظفين في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون أقاموا تجمعات باسم "أوقات للنبيذ في أيام الجمعة" أثناء فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا، وأن رئيس الوزراء كان يشهد التجمعات بانتظام ويشجع الموظفين على "تفريغ طاقتهم المكبوتة".

وقالت الصحيفة إن الموظفين كانوا قد اشتروا ثلاجة مشروبات كبيرة للمكتب وأعادوا ملأها عن طريق حقيبة أخذوها إلى متجر محلي لشراء زجاجات الخمر.

وأضافت "ذا ميرور" أن جونسون حضر "عددا محدودا" من التجمعات عندما كان الاختلاط في الأماكن المغلقة محظورا.

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ويحقق موظف حكومي كبير في عدد كبير من الحفلات التي أُقيمت في داونينج ستريت. واعتذر جونسون عن هذه الأحداث في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصادر الإضافية • رويترز