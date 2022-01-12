بوريس جونسون يقر بأنه حضر حفلة في مقر الحكومة البريطانية خلال الحجر ويقدم اعتذاره

قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون الأربعاء "اعتذارات" بعدما أقر بحضور حفلة في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي مشيرا إلى أنه ظن "ضمنا" أنها اجتماع عمل. وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث سيحترم القواعد الصحية المتبعة مشددا على انه يتحمل "مسؤولية الاخطاء" المرتكبة.

دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الأربعاء إلى استقالة جونسون. وقال ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية "دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني". وأضاف "هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟" متهما الزعيم المحافظ بـ "الكذب بوقاحة".

وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت في ديسمبر-كانون الأول الماضي صورة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون برفقة أكثر من 12 شخصا آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت، قائلة إنها التُقطت في مايو- أيار 2020 أثناء إغلاق بسبب كوفيد-19. وردا على ذلك، قال مكتبه إنه كانت هناك اجتماعات للموظفين في الحديقة في ذلك اليوم.

وذكر تقرير الغارديان أن الصورة التي نشرتها تعود إلى مايو- أيار 2020 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.

ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي كانت تبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة داوننغ ستريت، مثلما يظهر الجبن والنبيذ. وفي الجوار، ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.

وردا على سؤال عن الصورة، قال متحدث باسم داوننغ ستريت "اجتماعات العمل غالبا ما تُعقد في حديقة داوننغ ستريت خلال أشهر الصيف. ومناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في 10 داوننغ ستريت". وأضاف "داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء وكذلك مكان عمله. تعيش زوجة رئيس الوزراء في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضا بشكل مشروع".