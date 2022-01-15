تحذير من تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد ثوران بركان في المحيط الهادئ

ثار بركان تحت الماء قبالة تونغا اليوم، السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في عدد من دول المحيط الهادئ، وأظهرت تغطية مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا.

تحذيرات من تسونامي في الولايات المتحدة وتشيلي

قال مركز لرصد موجات التسونامي مقره الولايات المتحدة إنه رصد أمواج مد في عاصمة تونغا وعاصمة ساموا الأمريكية، محذراً من تسونامي قد يضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة، بينما شهدت هاواي فيضانات.

وفي تشيلي حذرت الهيئة الوطنية لحالات الطوارئ السبت من احتمال وصول "تسونامي محدود" إلى جزيرة الفصح (إيستر) وجزر أخرى بعد ثوران بركان في أرخبيل تونغا.

وذكرت الهيئة في بيان "كتدبير احترازي، يُطلب في أرخبيل خوان فرنانديز وجزر سان فيليكس وجزيرة الفصح والمنطقة القطبية جنوب تشيلي، مغادرة مناطق الشواطئ المعرضة لموجات تسونامي محدودة بسبب ثوران بركان في أرخبيل تونغا".

وفي أستراليا، ذكرت هيئة رصد الزلازل أن البركان ثار الساعة 0410 بتوقيت غرينتش على بعد نحو 65 كيلومتراً شمالي نوكو ألوفا عاصمة تونغا وتسبب في موجات مد ارتفاعها 1.2 متر.

وقالت الهيئة إنها تواصل متابعة الوضع، لكنها لم تصدر تحذيراً بالنسبة للبر الرئيسي في أستراليا أو جزرها أو الأراضي التابعة لها.

وقال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ إنه رصد موجات ارتفاعها 2.7 قدم (83 سنتيمتراً) في نوكو ألوفا وموجات ارتفاعها قدمان في باغو باغو عاصمة ساموا الأمريكية.

وأصدرت فيجي تحذيراً من موجات مد وحثت السكان على تجنب الشواطئ "نظراً لوجود تيارات قوية وموجات خطيرة".

ونشر جيسي تويسينو، المذيع التلفزيوني بالقناة الأولى في فيجي، تسجيلاً مصوراً على تويتر يظهر موجات ضخمة تغمر الشاطئ وأناسا يحاولون الهرب بسياراتهم من أمام الموجات القادمة.

ورفع مركز الرصد بالولايات المتحدة التحذير لاحقاً بالنسبة لمنطقة ساموا الأمريكية.

وكان المركز قد قال في وقت سابق إنه رصد موجات تسونامي ارتفاعها قدمان في عاصمة ساموا الأمريكية عقب النشاط الزلزالي في تونغا.

وأضاف أن خطر موجات المد لا يزال قائماً وأن التقلبات في مستوى البحر وأمواج المحيط القوية تشكل خطرا على طول الشواطئ.

وفي نيوزيلندا، أصدرت إدارة الطوارئ تحذيراً من إمكانية حدوث مد بحري على السواحل الشمالية والشرقية.

وعلى فيسبوك وضعت هيئة الخدمات الجيولوجية في تونغا منشوراً يوم الجمعة قالت فيه إن البركان أطلق رماداً وبخاراً وغازاً لمسافة وصلت إلى 20 كيلومترا في الهواء. ويبلغ نصف قطر البركان 260 كيلومترا.