شاهد: مظاهرات ضد مشروع قانون يمنح الشرطة البريطانية سلطة أكبر لقمع المظاهرات

تجمع المئات من المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن للاحتجاج على مشروع قانون "الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم" المثير للجدل والذي من شأنه أن يمنح الشرطة سلطات أكبر لقمع الاحتجاجات التخريبية.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يقيد بشدة الحق في الاحتجاج السلمي.
ونُظمت مسيرات مماثلة في عدة مدن بريطانية أخرى لدعم تحالف "اقتلوا بيل" في إشارة إلى قتل مشروع القانون قبل صدوره وتيمناً باسم الفيلم الأمريكي الشهير وذلك قبل التصويت الحاسم عليه في مجلس العموم يوم الاثنين.
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