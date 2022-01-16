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الاردن

مقتل ضابط في الجيش الأردني وإصابة ثلاثة في إطلاق نار على الحدود مع سوريا

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بقلم:  يورونيوز
عدد من أفراد الأمن الأردني يحرسون عند المعبر الحدودي جابر مع سوريا. 15/10/2018
عدد من أفراد الأمن الأردني يحرسون عند المعبر الحدودي جابر مع سوريا. 15/10/2018   -   حقوق النشر  AP Photo/Omar Akour

قتل ضابط أردني وإصيب ثلاثة جنود من حرس الحدود في إشتباك وقع فجر الأحد مع مهربي مخدرات عند الحدود الأردنية السورية، على ما أعلن الجيش..

ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك؛ مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".

وأوضح أن "الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري".

وأكد المصدر أنه "وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وشدد الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011،، الإجراءات عند حدوده مع سوريا وأوقف وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

كذلك أوقف الأردن عشرات تجار المخدرات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن.

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وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى السجن ثلاث سنوات.

المصادر الإضافية • رويترز