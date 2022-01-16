احتشد ألوف المحتجين في شوارع أمستردام يوم الأحد اعتراضا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة مرض كوفيد-19 وحملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.
ومُنحت سلطات حق التوقيف والتفتيش في عدة مناطق بالمدينة وجابت عشرات من عربات شرطة مكافحة الشغب الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات تحمل لافتات ومظلات صفراء اللون.
وتنظم مظاهرات دورية في أنحاء البلاد مناهضة لإجراءات كورونا، وانضم للحشود الكبيرة يوم الأحد مزارعون قادوا جراراتهم إلى العاصمة وصفوها في ميدان المتحف.
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