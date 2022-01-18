شاهد: عرض ضوئي بطائرات مسيرة يضيء الظلام الدامس في تشيلي

نظمت تشيلي ليلة الأحد عرضا ضوئيا بالطائرات بدون طيار مسيرة خلق مشهدًا ضوئيا رائعا في سماء تشيلي. تم إطلاق 200 طائرة مسيرة مجهزة بأجهزة ضوئية في وقت واحد فوق العاصمة سانتياغو رسمت أشكالا مختلفة.

وحلقت طائرات على ارتفاع حوالي 350 مترًا لتشكيل شخصيات تشيلية أيونية، مثل العلم الوطني والتماثيل الحجرية لجزيرة الفصح وكوندور الأنديز. ومكن هذا العرض الجمهور من الاستمتاع من منازلهم بأمان بسبب تفشي مرض كوفيد-19.

العرض، الذي تم بثه على التلفزيون وعلى مواقع الإنترنت، كان بمبادرة من جمعية بانكو دي تشيلي.