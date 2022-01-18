المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الشِيلِي

شاهد: عرض ضوئي بطائرات مسيرة يضيء الظلام الدامس في تشيلي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
عرض بالطائرات بدون طيار في تشيلي.
عرض بالطائرات بدون طيار في تشيلي.   -   حقوق النشر  أ ب

نظمت تشيلي ليلة الأحد عرضا ضوئيا بالطائرات بدون طيار مسيرة خلق مشهدًا ضوئيا رائعا في سماء تشيلي. تم إطلاق 200 طائرة مسيرة مجهزة بأجهزة ضوئية في وقت واحد فوق العاصمة سانتياغو رسمت أشكالا مختلفة.

وحلقت طائرات على ارتفاع حوالي 350 مترًا لتشكيل شخصيات تشيلية أيونية، مثل العلم الوطني والتماثيل الحجرية لجزيرة الفصح وكوندور الأنديز. ومكن هذا العرض الجمهور من الاستمتاع من منازلهم بأمان بسبب تفشي مرض كوفيد-19.

viber

العرض، الذي تم بثه على التلفزيون وعلى مواقع الإنترنت، كان بمبادرة من جمعية بانكو دي تشيلي.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس