شاهد: هونغ كونغ ستقوم بإعدام 2000 من حيوانات الهامستر والشنشيلة لإصابتها بفيروس كورونا

أكدت السلطات في هونغ كونغ أنها ستقوم بإعدام ما يقرب من 2000 حيوان صغير، ويشمل ذلك حيوانات الهامستر بعد أن ثبتت إصابة العديد من القوارض بالفيروس في متجر لبيع الحيوانات الأليفة كان يعمل فيه موظف مصاب. وسوف توقف المدينة أيضا بيع حيوانات الهامستر وكذا استيراد الثدييات الصغيرة، وفقا لمسؤولين من وزارة الزراعة والثروة السمكية والمحافظة على البيئة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ثبتت إصابة موظف في متجر للحيوانات الأليفة بمتغير دلتا يوم الاثنين، كما ثبت أيضا أن العديد من حيوانات الهامستر المستوردة من هولندا في نفس المتجر مصابة وجاءت نتيجة تحليلها إيجابية. وقال مدير الإدارة ليونج سيو فاي إن هناك احتمال بأن يكون الناس قد أصيبوا بالعدوى من جرذان الهامستر أو الحيوانات الصغيرة الأخرى بالمتجر. وحث ليونج سيو فاي المواطنين على غسل أيديهم والالتزام بالنظافة الشخصية وعدم تقبيل حيواناتهم الأليفة.

ورغم اعتراف السلطات بأنه "لا يوجد دليل" على أن الحيوانات الأليفة يمكنها نقل فيروس كورونا إلى البشر، سيتم اعتماد اجراء احترازي من خلال تتبع الزبائن، الذين اشتروا حيوانات الهامستر من المتجر الذي حدثت على مستواه الإصابات بعد الـ 7 يناير-كانون الثاني وسيخضعون للحجر الصحي الإلزامي. ويجب عليهم أيضا إعادة تسليم الحيوانات التي اشتروها إلى السلطات ليتم إعدامها.

وأوضحت السلطات أن جميع متاجر الحيوانات الأليفة التي تبيع الهامستر في هونغ كونغ يجب أن تتوقف عن العمل وأن حوالي ألفين من الثدييات الصغيرة، بما في ذلك حيوانات الهامستر والشنشيلة، سيتم إعدامها بطريقة إنسانية. وسيخضع الزبائن الذين اشتروا حيوانات الهامستر في هونغ كونغ اعتبارا من 22 ديسمبر-كانون الأول أيضا لاختبار إلزامي مع دعوتهم إلى عدم الاحتلاط أو الذهاب إلى أي تجمعات إلى غاية ظهور "سلبية" نتائج اختباراتهم وإذا كانت نتيجة اختباراتهم إيجابية، فسيخضعون للحجر الصحي. وفي الوقت الحالي قالت السلطات إنها لن تستبعد انتقال العدوى بين الإنسان والحيوان.