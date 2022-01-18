10 قتلى بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدغشقر (وزارة الداخلية)

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص في أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، حتفهم جراء فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الاثنين الثلاثاء، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ادارة المخاطر والكوارث في الوزارة صونيا راي لوكالة فرانس برس إن "الفيضانات تسببت في انهيار منازل وسيول وحلية أدت إلى مصرع الضحايا".

كما أصيب شخصان واضطر أكثر من 500 إلى مغادرة منازلهم، بحسب حصيلة نشرت بعد الظهر. ووُضعت عشرون بلدية في حالة تأهب قصوى لمواجهة "خطر وشيك".

وعمل رجال الإطفاء والحماية المدنية على إخلاء المناطق المعرضة للخطر. ويتم تجهيز الصالات الرياضية كمراكز إيواء كما تدرس الحكومة احتمال إغلاق المدارس هذا الأسبوع.

وقال لوفاندرينى راتوفوهاريسوا، الخبير في هيئة الأرصاد الجوية "نتوقع هطول أمطار غزيرة حتى يوم الخميس على الساحل الشمالي الغربي والشمالي الشرقي والمرتفعات (وسط). ونتوقع هبوب إعصار نهاية الأسبوع على الساحل الشرقي".

وكثيرا ما تتعرض مدغشقر، أحد أفقر بلدان العالم، للأعاصير والعواصف الاستوائية.

وفي كانون الثاني/ يناير 2020، أودت الأمطار الغزيرة بحياة ما لا يقل عن 26 شخصاً، فيما اعتبر 15 في عداد المفقودين.