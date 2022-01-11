فيديو: عواصف من الأمطار والثلوج تتسبب بفيضانات في جنوب غرب فرنسا

ضربت عواصف من الأمطار والثلوج الأجزاء الجنوبية الغربية من فرنسا، رافقتها في بعض الأحيان رياح قوية، متسببة ببعض الفيضانات. وكانت مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من سوء الطقس منذ أسبوع تقريباً.

وفاضت عدّة أنهر في منطقة البيرينيه المحاذية للأطلسي وخرجت عن مجاريها، فيما قطعت ثمانية طرق في إقليم "لاند" المطل على المحيط.

ويعرف عن المنطقة أنها من أكثر المناطق حيث تتساقط الأمطار في فرنسا، وكانت الكوارث الطبيعية تضربها بين الحين والآخر، لكن لم تكن على هذه الوتيرة.

في إحدى بلدات الإقليم الصغيرة، شهد بعض السكان على فيضانات ضربت منازلهم للمرة الثانية خلال شهرين، إذ ضربها فيضان آخر في كانون الأول/ديسمبر من العام 2021 .

وقال أحد سكان البلدة الواقع في الوادي: "قبل اليوم كانت الفيضانات تحدث كل خمسة أعوام، الآن صارت تحدث كلّ ثلاثة أسابيع.. وعلي أن أقول أنا هذا كثير، معترفاً بأن الضربة الثانية جاءت قوية.

وتوازياً مع ذلك، علقت مئات السيارات في زحمة سير كبيرة تسبب بها تهاطل الثلوج على المرتفعات.