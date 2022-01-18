البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي وقت

قال البيت الأبيض الأمريكي الثلاثاء إن أزمة أوكرانيا خطيرة للغاية وأن روسيا قادرة على شن هجوم محتمل على أوكرانيا في "أي وقت"، محذرا من أن الرد الأمريكي سيشمل جميع الخيارات.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" محذرة من "وضع خطير للغاية". وقالت ساكي "نحن الآن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها في أي وقت هجوما على أوكرانيا".

ويزور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي كييف هذا الأسبوع بعد أن انتهت محادثات مع روسيا الأسبوع الماضي إلى طريق مسدود، وسط مخاوف لدى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من استعداد موسكو لغزو أوكرانيا مرة أخرى.