البابا فرنسيس يتبرع بمئة ألف يورو للمهاجرين العالقين عند الحدود البولندية

تبرع البابا فرنسيس بمبلغ مئة ألف يورو للمهاجرين العالقين عند الحدود بين بولندا وبيلاروس على ما أعلن الفاتيكان الثلاثاء.

وقالت وزارة خدمة التنمية البشرية وهي هيئة في الكرسي الرسولي تعنى خصوصا بشؤون اللاجئين "قرر الحبر الأعظم إرسال مساهمة قدرها مئة ألف يورو لمساعدة مجموعات المهاجرين العالقين بين بولندا وبيلاروس". وأضافت أن هذا المبلغ يهدف أيضا إلى "مساعدة منظمة كاريتاس بولندا (منظمة غير حكومية كاثوليكية) لمواجهة أزمة الهجرة عند الحدود بين البلدين".

منذ الصيف الماضي عبر آلاف المهاجرين الذين أتوا خصوصا من الشرق الأوسط ولا سيما العراق، من بيلاروس أو حاولوا عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في لاتفيا وليتوانيا وبولندا.

وجعل البابا فرنسيس الذي يتبرع بانتظام لقضايا إنسانية من الدفاع عن المهاجرين وطالبي اللجوء أولوية في حبريته مكثفا النداءات باتجاه القادة الأوروبيين بهذا الخصوص.