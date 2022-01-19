الأمم المتحدة تؤكد أن 2021 كانت من بين السنوات السبع الأكثر حراً عبر التاريخ

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الأربعاء أن السنوات السبع الماضية (2015-2021) كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، على الرغم من أن ظاهرة مناخية خفضت درجات الحرارة مؤقتاً في العام الماضي.

وقالت مؤسسة الأمم المتحدة في بيان "سجلت الأعوام السبعة الأكثر سخونة منذ عام 2015، حيث تصدرت الأعوام 2016 و 2019 و 2020 الرسم البياني".

وأضافت المؤسسة أن درجات الحرارة تجاوزت في 2021، وذلك للسنة السابعة على التوالي، مستويات ما قبل العصر الصناعي بأكثر من من درجة مئوية واحدة"، رغم ظاهرة "لا نينيا" المناخية الباردة.

وفي بداية العام الماضي، أعلنت جهات مختصة بالأرصاد الجوية بينها خدمة كوبرنيكوس الأوروبية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن 2020 انتهت بمعدل حرارة أعلى بـ1.25 درجة من ذلك المسجّل ما قبل العصر الصناعي، وهو المعدّل نفسه الذي سجّل عام 2016.