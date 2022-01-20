بريطانيا تقول إن كوفيد-19 قد يبقى إلى الأبد والصين تحبس أنفاسها قبل الألعاب الأولمبية

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد الخميس إنه يتعين على بريطانيا تعلم كيفية التعايش مع مرض كوفيد-19 إذ انه قد يبقى للأبد، وأضاف أن بريطانيا تتقدم على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود احتواء الفيروس.

وقال جاويد لشبكة سكاي نيوز "يتعين علينا تعلم كيفية التعايش معه. من المحزن أن الناس تموت من الإنفلونزا كذلك، في السنوات السيئة للإنفلونزا من المحزن أن نحو 20 ألفا قد يفقدون حياتهم لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل".

وأضاف "كوفيد لن يختفي. سيظل معنا لسنوات طويلة وربما للأبد، ويتعين علينا تعلم التعايش معه ... أعتقد أننا نقود أوروبا في التحول من الجائحة إلى الوباء المتوطن ونتقدم الآخرين في إظهار كيفية التعايش مع كوفيد للعالم".

الصين تحبس أنفاسها قبل الألعاب الأولمبية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الخميس تسجيل 66 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، في انخفاضٍ من 87 إصابة الثلاثاء. وقالت اللجنة في بيان إن 43 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً.

وسجلت الصين 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 37 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين الحالات بدون أعراض على أنها إصابات مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636 منذ بدء الوباء.

وتستضيف الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد أسبوعين تقريباً (في الرابع من شباط/فبراير) واتخذت السلطات فيها إجراءت حازمة مغلقة بعض المدن بأكملها، خشية من انتشار المتحورة أوميكرون.

وقال مسؤول كبير في اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، إن الحدث الرياضي الذي تستضيفه بكين الشهر المقبل "لا يزال ذات مغزى"، حتى مع الإغلاق المفروض على كثيرين.

إصابات قياسية في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأربعاء تسجيل 204854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة وهو ما يحطم الرقم القياسي السباق للبلاد لليوم الثاني على التوالي. كما أعلنت الوزارة تسجيل 338 وفاة ناجمة عن كوفيد-19.

وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 23 مليوناً و416748 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في حين يرتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 621855.

33 وفاة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة الأربعاء، مقارنة مع 1303 إصابات و26 وفاة سُجلت الثلاثاء. وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 403990 من ضمنهم 337627 حالة تم شفاؤها، و22238 حالة وفاة".