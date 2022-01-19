شاهد: السلطات في هونغ كونغ تواصل حملتها ضد الهامستر بسبب كورونا

أعلنت السلطات في هونغ كونغ أنها قررت ستعدم مئات الحيوانات الصغيرة، وفي مقدمها الهامستر والشنشيلة، بعدما تأكد إصابة عددٍ منها بفيروس كورونا في متاجر الحيوانات الأليفة بالمدينة التي ما برحت تتشبث باستراتجيتها تجاه الوباء والقائمة على مبدأ "صفر كوفيد".

وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان إن قرار إعدام نحو ألفين من تلك الحيوانات "ستحمي الصحة العامة بعد أن ثبت إصابة موظف في متجر للحيوانات الأليفة وزبون يتعامل مع الهامستر".

وكان أُعلن يوم الاثنين الفائت عن إصابة موظف بمتحوّر دلتا في متجر للحيوانات الأليفة، حيث تمّ اكتشاف إصابة عدد من حيوانات الهامستر المستوردة من هولندا بالفيروس ذاته،

وأضافت الوزيرة تشان في مؤتمر صحفي: "ليس ثمة دليل قاطع حتى الآن يؤكد أن الحيوانات الأليفة يمكنها نقل فيروس كورونا إلى البشر، لكننا سنتخذ إجراءات احترازية ضد ناقل محتمل للفيروس"، على حد تعبيرها.

وكانت السلطات المحلية أعلنت إغلاق جميع متاجر الحيوانات الأليفة التي تبيع الهامستر في المدينة، وطلبت من الزبائن الذين اشتروا حيوانات الهامستر بعد تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي إجراء اختبار إلزامي مع دعوتهم إلى عدم الاحتلاط أو الذهاب إلى أي تجمعات إلى حين التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا.